Животрепещущий вопрос Сколько людей получают в Эстонии среднюю зарплату?

Департамент статистики регулярно ведет учет данных о среднемесячной брутто-зарплате, которая во втором квартале 2024 года составила 2007 евро. При интерпретации этого показателя необходимо учитывать, что на него влияют, среди прочего, исключительно высокие, а также низкие значения.