По данным Департамента статистики Эстонии, две трети наемных работников в Эстонии получают ниже средней зарплаты.
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Животрепещущий вопрос ⟩ Сколько людей получают в Эстонии среднюю зарплату?
Департамент статистики регулярно ведет учет данных о среднемесячной брутто-зарплате, которая во втором квартале 2024 года составила 2007 евро. При интерпретации этого показателя необходимо учитывать, что на него влияют, среди прочего, исключительно высокие, а также низкие значения.
При расчете средней заработной платы все выплаченные зарплаты суммируются и полученный результат делится на количество наемных работников, при этом учитывается также загруженность труда и количество отработанных дней.