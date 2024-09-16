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Животрепещущий вопрос Сколько людей получают в Эстонии среднюю зарплату?

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Деньги
Деньги Фото: Maryia_K/Shutterstock

По данным Департамента статистики Эстонии, две трети наемных работников в Эстонии получают ниже средней зарплаты.

Департамент статистики регулярно ведет учет данных о среднемесячной брутто-зарплате, которая во втором квартале 2024 года составила 2007 евро. При интерпретации этого показателя необходимо учитывать, что на него влияют, среди прочего, исключительно высокие, а также низкие значения.

При расчете средней заработной платы все выплаченные зарплаты суммируются и полученный результат делится на количество наемных работников, при этом учитывается также загруженность труда и количество отработанных дней.

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