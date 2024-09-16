ФОТО И ВИДЕО Растет число погибших: катастрофическое наводнение в Европе набирает обороты

Сильный ветер и проливные дожди уже несколько дней не прекращаются на территории Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии, Польши.

По данным румынской газеты Libertatea, четыре человека найдены мертвыми в городе Галац на юго-востоке страны. Повреждено более пяти тысяч домов.

В Вене, по данным газеты Kurier, до домов добираются на лодках, закрыто несколько линий метро, приостановлено железнодорожное сообщение на востоке страны.

В столице Словакии, Братиславе, без электричества остались более 3150 домов, жителей готовят к эвакуации, передает издание Ta3.

В Чехии уже было эвакуировано более 10 000 человек, передает чешское телевидение. В субботу в реку Стариц неподалеку от Праги упал автомобиль, находившихся там людей ищут до сих пор.

На юго-западе Польши после сильных дождей и последующего выхода из русла реки Ныса затопило дома, в некоторых районах смыло мосты. В ряде населенных пунктов началась эвакуация с помощью вертолетов. «Настоящее время» сообщает, что в результате наводнения погибли два человека.

На юге Польши, в городе Клодзко, один человек утонул во время наводнения. Эвакуировано более 1600 человек, сообщил премьер-министр Дональд Туск.

Как сообщили представители украинских железных дорог «Укрзалізниця», в Польше и Чехии отменили ряд поездов в Украину из-за наводнений.

В украинской Одессе также выпала почти полумесячная норма осадков - 19 мм, сообщил мэр города Геннадий Труханов. В городе подтоплены несколько улиц, по которым остановлено движение. На улицах города дежурят 48 единиц техники и 95 сотрудников дорожных служб.

Из-за разгула стихии в европейских странах погибли как минимум восемь человек, сообщает «Би-би-си». Наводнение называют сильнейшим с 1997 года.