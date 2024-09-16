В аптеках снова можно сделать прививку от гриппа

Перевод: Павел Соболев

Первоначально доступна платная услуга, бесплатная вакцина для групп риска поступит в аптеки в середине октября. На вакцинацию необходимо обязательно записаться в аптеку заранее, более подробную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.

Штаммы гриппа мутируют каждый сезон, поэтому важно делать прививки перед началом каждого нового вирусного сезона, который в Эстонии обычно начинается в октябре. У здоровых людей вакцина против гриппа начинает действовать через 10-14 дней после инъекции и ее эффект сохраняется до конца сезона. Прививку от гриппа можно сделать всем людям с шестимесячного возраста. Вакцинацию можно сделать в нескольких аптеках сетей Apotheka, Benu и Südameapteek.

По словам Ли Роотслас, главы Эстонского союза провизорских аптек, вакцинация стала регулярной услугой в аптеках, которая проводится уже седьмой год. Роотслас призывает всех записываться на прививку перед посещением аптеки онлайн или по телефону, чтобы избежать ненужного ожидания и быть уверенным, что в определенной аптеке есть вакцины. «Каждый год мы видим, что все больше людей приходят делать прививку всей семьей: и дети меньше боятся, и родителям так удобнее», - добавила Роотслас.