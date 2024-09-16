В аптеках снова можно сделать прививку от гриппа
Перевод: Павел Соболев
Первоначально доступна платная услуга, бесплатная вакцина для групп риска поступит в аптеки в середине октября. На вакцинацию необходимо обязательно записаться в аптеку заранее, более подробную информацию можно найти на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee.
Штаммы гриппа мутируют каждый сезон, поэтому важно делать прививки перед началом каждого нового вирусного сезона, который в Эстонии обычно начинается в октябре. У здоровых людей вакцина против гриппа начинает действовать через 10-14 дней после инъекции и ее эффект сохраняется до конца сезона. Прививку от гриппа можно сделать всем людям с шестимесячного возраста. Вакцинацию можно сделать в нескольких аптеках сетей Apotheka, Benu и Südameapteek.
По словам Ли Роотслас, главы Эстонского союза провизорских аптек, вакцинация стала регулярной услугой в аптеках, которая проводится уже седьмой год. Роотслас призывает всех записываться на прививку перед посещением аптеки онлайн или по телефону, чтобы избежать ненужного ожидания и быть уверенным, что в определенной аптеке есть вакцины. «Каждый год мы видим, что все больше людей приходят делать прививку всей семьей: и дети меньше боятся, и родителям так удобнее», - добавила Роотслас.
Ханна Йяэ из Кассы здоровья подтвердила, что в середине октября в Эстонию прибудет приобретенная кассой вакцина против гриппа, которой бесплатно будут привиты люди, принадлежащие к группам риска. Это дети от шести месяцев до семи лет; дети и подростки в возрасте 8-19 лет с повышенным риском по состоянию здоровья; беременные женщины; люди в возрасте 60 лет и старше и обитатели домов престарелых.
Расходы на вакцинацию лиц, входящих в группу риска, покрывает Касса здоровья, т.е. вакцинация для человека бесплатна. Люди, принадлежащие к группе риска, которым делают платную инъекцию вакцины до того, как прибудут бесплатные вакцины, не могут впоследствии потребовать возврата потраченных денег из Кассы здоровья или где-либо еще. Таким образом, просьба к этим людям - дождаться поступления бесплатных вакцин, прежде чем делать прививку от гриппа.
Помимо аптек, человек может сделать как платную, так и бесплатную прививку от гриппа в центрах семейных врачей или прививочных кабинетах.
В аптеках также можно сделать прививку от клещевого энцефалита и коронавируса. При этом вакцина от Сovid-19 доступна группам риска.
В аптеке вакцинацию проводят медицинские работники, аптека разрешает использовать для оказания услуги свои помещения, оборудование и ИТ-ресурсы.
Эстонский союз провизорских аптек - крупнейшая организация, объединяющая аптеки Эстонии, членами которой являются более 300 аптек и более 1100 фармацевтов по всей Эстонии.