АЛАР КАРИС Россия должна оказаться под полным торговым эмбарго

Перевод: Павел Соболев

Уважаемый президент Зеленский, уважаемые гости, добрые друзья.

Спасибо вам большое за то, что так тепло встретили меня сегодня здесь, в прекрасном Киеве.

Мы все здесь, чтобы обменяться мыслями о стратегиях победы для Украины.

По мнению некоторых, Украина уже выиграла, а Россия уже проиграла. И в каком-то смысле они правы.

Украина сорвала мечту Путина о быстрой трехдневной войне, превратив ее в долгое и дорогостоящее для России дело, в ходе которого уже было убито и ранено полмиллиона российских солдат.

Украина теперь доказала всем, что у нее самая сильная армия в мире и что она самая храбрая нация в мире. Украина успешно атакует военные объекты в глубине территории России, что вполне оправданно и правильно.

К сожалению, все это рисует нам лишь частичную картину: для победы предстоит еще много работы.

Россия по-прежнему оккупирует пятую часть Украины. Российские ракеты продолжают терроризировать мирное население по всей Украине, лишая его электричества, воды, отопления и спокойного сна.

Однако Путин полон решимости продолжать кровопролитие любой ценой. Он до сих пор выдвигает фантастические ультиматумы и требования, которые не только ограничиваются территорией Украины, но и предусматривают сужение НАТО до границ 1997 года, создание буферных зон и зон влияния.

Это совершенно неприемлемо, и мы этого не допустим.