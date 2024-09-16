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АЛАР КАРИС Россия должна оказаться под полным торговым эмбарго

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Владимир Зеленский и Алар Карис.
Владимир Зеленский и Алар Карис. Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
  • Украина разрушила мечту Путина о быстрой трехдневной войне
  • История научила нас тому, что вести переговоры с диктаторами опасно
  • За ограничения на применение оружия Украина каждый день расплачивается потерянными жизнями

Редакция мнений Postimees публикует полную речь президента Эстонской Республики во время его визита в Киев.

Перевод: Павел Соболев

Уважаемый президент Зеленский, уважаемые гости, добрые друзья.

Спасибо вам большое за то, что так тепло встретили меня сегодня здесь, в прекрасном Киеве.

Мы все здесь, чтобы обменяться мыслями о стратегиях победы для Украины.

По мнению некоторых, Украина уже выиграла, а Россия уже проиграла. И в каком-то смысле они правы.

Украина сорвала мечту Путина о быстрой трехдневной войне, превратив ее в долгое и дорогостоящее для России дело, в ходе которого уже было убито и ранено полмиллиона российских солдат.

Украина теперь доказала всем, что у нее самая сильная армия в мире и что она самая храбрая нация в мире. Украина успешно атакует военные объекты в глубине территории России, что вполне оправданно и правильно.

К сожалению, все это рисует нам лишь частичную картину: для победы предстоит еще много работы.

Россия по-прежнему оккупирует пятую часть Украины. Российские ракеты продолжают терроризировать мирное население по всей Украине, лишая его электричества, воды, отопления и спокойного сна.

Однако Путин полон решимости продолжать кровопролитие любой ценой. Он до сих пор выдвигает фантастические ультиматумы и требования, которые не только ограничиваются территорией Украины, но и предусматривают сужение НАТО до границ 1997 года, создание буферных зон и зон влияния.

Это совершенно неприемлемо, и мы этого не допустим.

Я слышу, как несколько стран выражают желание быстро достичь дипломатического решения и компромисса с Россией. Каким образом распространяется надежда на то, что перезагрузка отношений с путинской Россией возможна или даже неизбежна?

Это все дело воображения. Все подобные перезагрузки в отношениях с Россией неизменно терпели неудачу. Единственный результат - неослабевающая агрессия. История научила нас тому, что вести переговоры с диктаторами опасно. Уступка их требованиям только усиливает их аппетит. Короче говоря, именно сам диктатор в наибольшей степени готов нарушить данные обещания.

Вместо этого я рекомендую следовать словам президента Рональда Рейгана, когда он сказал: «Поиск примирения со злом не приносит чувства безопасности».

Единственный способ положить конец этой войне - заставить Россию сдаться. Россия должна проиграть эту войну.

Это требует решимости и долгосрочных обязательств от всех нас. Мы должны продолжать снабжать украинских военачальников тем оружием, которое им нужно.

Это правда, что ни одно оружие не может изменить ход войны в одночасье, но в совокупности все эти виды оружия могут оказать существенное влияние на то, что происходит на поле боя.

Это, конечно, также означает, что мы должны снять все ограничения на применение этого оружия. Любые подобные ограничения искусственны и бессмысленны. Они заставляют Украину воевать со связанными руками в ​​ситуации, когда борьба с агрессором и так сама по себе неравная.

За эти ограничения Украина каждый день расплачивается потерянными жизнями. Иран и Северная Корея не вводят ограничений на использование Россией своего оружия. Итак, дорогие друзья, пришло время снять ограничения на использование оружия, поставляемого в Украину.

К сожалению, до сих пор ходят разговоры о расплывчатых российских «красных линиях», которых следует избегать. Этот разговор - чистый самообман. За этим стоят нерешительность и страх, которые, в свою очередь, льют воду на российскую мельницу.

На самом деле именно Россия пересекла жирную красную линию и нарушила Устав ООН, напав на Украину. Каждый день Россия пересекает очередную красную линию, нападая на больницы, детские сады и жилые дома в Украине.

Военное сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей также пересекает несколько красных линий. Давайте на минутку перекалибруем наш моральный компас. Давайте также будем соблюдать наши красные линии.

Сила Запада - не только военная техника, но и наша способность сотрудничать. Я приветствую все коалиции и инициативы по предоставлению Украине необходимых возможностей и боеприпасов, так же как я приветствую наших союзников, обсуждающих сбивание российских ракет, направляющихся в сторону стран НАТО, над Украиной.

Поскольку это превратилась в войну на истощение, помимо военной поддержки мы должны также поддержать украинскую экономику.

Многие считают, что время на стороне России. Я с этим не согласен. Европейский союз планирует производить больше артиллерийских боеприпасов, чем Россия, к 2025 году, а украинская оборонная промышленность также быстро наращивает объемы производства и опытно-конструкторскую деятельность.

Несмотря на то, что Россия перешла на рельсы военной экономики, оборонные бюджеты западного мира по-прежнему в 12 раз превышают российские. Время на нашей стороне, на стороне Украины. И мы должны использовать его с умом.

Уважаемые дамы и господа,

поле боя не ограничивается Украиной.

Эстония определяет победу Украины более широко: это ситуация, когда Россия никогда больше не осмелится напасть на другую страну. Это та победа, к которой мы все должны солидарно стремиться.

Сегодня всем ясно, что исход войны существенно повлияет не только на независимость Украины, но и на уклад безопасности в Европе и за ее пределами.

Поэтому нельзя забывать, что Россия должна оставаться изолированной на международной арене. При поддержке наших совместных усилий Россию исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека, а также запретили России председательствовать в ряде форматов ООН. Работа в этом направлении должна продолжаться.

Мы начали использовать доходы от замороженных активов России в пользу Украины. Мы также ввели пакеты санкций беспрецедентного масштаба. Обеспечение соблюдения санкций, конечно, должно быть более жестким, и также очевидно, что мы должны ограничить возможности уклонения от них.

Но нам не следует останавливаться на достигнутом. На Россию необходимо распространить полное торговое эмбарго, особенно в отношении ископаемого топлива из России. Приходится с грустью констатировать, что с начала полномасштабного вторжения страны Евросоюза заплатили России 200 млрд евро за ископаемое топливо.

На сегодняшний день задокументировано более 136 000 военных преступлений, совершенных Россией. Это бесценная и образцовая работа, но мы также должны привлечь к ответственности виновников этой войны. Если Путин действует как военный преступник и говорит как военный преступник, тогда и ежу ясно, что он действительно военный преступник.

Самая очевидная победа Украины и самое явное поражение России - это вступление Украины в Европейский Союз и НАТО.

Украина этого заслуживает. Украинский народ сегодня защищает ровно те же ценности, на которых изначально были основаны оба эти союза. Появление такого храброго и боевого союзника пошло бы только на пользу НАТО, а украинцы явно внесут свой вклад в европейскую безопасность, что они уже и делают. Поэтому Эстония непоколебимо поддерживает вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Уважаемые дамы и господа,

победа Украины и восстановление принципов Устава ООН имеют решающее значение для будущего всех наций, больших или малых, близких или далеких. Поэтому каждая нация должна внести свой вклад, чтобы Украина смогла победить Россию, и именно поэтому Эстония продолжает усердно работать, чтобы помочь Украине победить.

Спасибо!

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