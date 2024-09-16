Elisa предупреждает о мошеннической кампании в социальных сетях

По словам руководителя службы информационной безопасности Elisa Eesti Май Крафт, в настоящее время они работают над прекращением этих рекламных кампаний в соцсети, а также блокируют доступ к указанным сайтам в своей сети, куда пользователи перенаправляются через рекламу.

«Все предложения и кампании Elisa Eesti размещены на нашем официальном сайте, и для людей должно стать первым тревожным сигналом то, что эти объявления ведут на сайт с использованием логотипа Elisa, но совершенно другим веб-адресом», - отметила Крафт.

«Еще одним явным признаком мошенничества, как в этом, так и в других подобных случаях, является нереально низкая цена. Если вы видите предложение, которое выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть. В этом случае, например, предлагается умные часы Garmin, цена которых колеблется от нескольких сотен до тысячи евро, всего за два евро», - пояснила Крафт.

В случае подозрения на мошенничество компания рекомендует обратиться в службу поддержки клиентов Elisa и уточнить, является ли информация в кампании достоверной.