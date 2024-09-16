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Эстония закупит пневматическое оружие для подавления массовых беспорядков

Редактор: rus.postimees.ee
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Учения.
Учения. Фото: Meelis Meilbaum

Департамент полиции и погранохраны закупит пневматические ружья для более эффективного подавления возможных массовых беспорядков. В последующие четыре года на эти цели будет потрачено до полумиллиона евро, пишет Rus.ERR.

Для того, чтобы лучше реагировать на кризисы, полиция дополнительно закупит водометы и впервые пополнит свой арсенал пневматическим оружием. Воздушные ружья получат спецподразделения быстрого реагирования и по борьбе с массовыми беспорядками.

«Это необходимо для воздействия на людей, если применение огнестрельного оружия невозможно или запрещено», - прокомментировал начальник отдела планирования и спецподготовки Пыхьяской префектуры Армин Сааритс.

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