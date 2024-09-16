Департамент полиции и погранохраны закупит пневматические ружья для более эффективного подавления возможных массовых беспорядков. В последующие четыре года на эти цели будет потрачено до полумиллиона евро, пишет Rus.ERR.
Эстония закупит пневматическое оружие для подавления массовых беспорядков
Для того, чтобы лучше реагировать на кризисы, полиция дополнительно закупит водометы и впервые пополнит свой арсенал пневматическим оружием. Воздушные ружья получат спецподразделения быстрого реагирования и по борьбе с массовыми беспорядками.
«Это необходимо для воздействия на людей, если применение огнестрельного оружия невозможно или запрещено», - прокомментировал начальник отдела планирования и спецподготовки Пыхьяской префектуры Армин Сааритс.