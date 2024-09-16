13-летний школьник с молотком напал на учеников и учителей в Челябинске, пострадали трое детей и один преподаватель, подросток задержан. СМИ пишут, что он пытался нанести повреждения себе после нападения.
Челябинский подросток с молотком. Что известно о нападении в школе
«ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы», - написал в телеграме глава Челябинской области Алексей Текслер.
В школу вызвали наряд Росгвардии, который задержал нападавшего. «Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток», - добавил губернатор.
Ранее о том, что школьник с молотком напал на одноклассников в школе в Челябинске, сообщали телеграм-каналы.
Ученик 2011 года рождения, напавший на сверстников и учителя, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Минздрав Челябинской области подтвердил информацию о том, что в результате инцидента в школе №68 в Челябинске пострадали две девочки, мальчик (им по 13 лет) и один преподаватель.
Они госпитализированы, их состояние стабильно, передает сообщение министерства «Интерфакс».
Подросток не только ранил других, но и нанес ранения самому себе, сопротивление ему оказала учитель, утверждает собеседник «РИА Новости».
Напавший пронес с собой в здание нож, молоток и пистолет, пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако работавший ранее в Росгвардии депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в телеграме, что информация о пистолете не подтверждается.
Телеграм-канал 74.RU, ссылаясь на анонимный источник, также сообщал, что у подростка, напавшего на учеников и педагогов в школе, был с собой не только молоток, но и нож с пневматическим пистолетом, но до стрельбы дело не дошло.
СКР возбудил уголовное дело по статьям об организации убийства и халатности.
Как утверждает 74.RU, друг нападавшего сообщил, что сверстники доводили его ни за что.
Издание «КП Челябинск» уточняет, что нападавший - ученик коррекционного класса. Его одноклассник сказал изданию: «У него были какие-то непонятности. Он как скинхед себя вел. Одноклассники ему не нравились, доводили его, шутили над ним. Спортом он не занимался».
По данным 74.RU, 13-летний подросток, напавший на одноклассников и учительницу, госпитализирован в психоневрологическую больницу. Канал ссылается на источник в правоохранительных органах.
Телеграм-канал также пишет, что защитить детей от нападения одноклассника попыталась 57-летняя преподаватель химии и биологии Нина Шошина. Она сейчас в больнице. Свои травмы она описала так: «Говорят, рука… Палец на другой руке сломан. МРТ сделали. Предполагают, что сотрясение. Вот, сейчас везут в нейрохирургию» (об этом она сказала телеграм-таблоиду Readovka).