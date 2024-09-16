Челябинский подросток с молотком. Что известно о нападении в школе

«ЧП в 68 школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы», - написал в телеграме глава Челябинской области Алексей Текслер.

В школу вызвали наряд Росгвардии, который задержал нападавшего. «Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток», - добавил губернатор.

Ранее о том, что школьник с молотком напал на одноклассников в школе в Челябинске, сообщали телеграм-каналы.

Ученик 2011 года рождения, напавший на сверстников и учителя, был задержан нарядом Росгвардии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.

Минздрав Челябинской области подтвердил информацию о том, что в результате инцидента в школе №68 в Челябинске пострадали две девочки, мальчик (им по 13 лет) и один преподаватель.

Они госпитализированы, их состояние стабильно, передает сообщение министерства «Интерфакс».

Подросток не только ранил других, но и нанес ранения самому себе, сопротивление ему оказала учитель, утверждает собеседник «РИА Новости».

Напавший пронес с собой в здание нож, молоток и пистолет, пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако работавший ранее в Росгвардии депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил в телеграме, что информация о пистолете не подтверждается.