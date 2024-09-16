В воскресенье в 20.05 спасатели были вызваны в деревню Сайякопи в волости Тапа, где крупная собака упала в глубокий колодец, в котором, к счастью, не было воды.
Спасение упавшей в глубокий колодец собаки потребовало масштабной операции
Перевод: Павел Соболев
Спасатели извлекли собаку на поверхность с глубины около четырех метров; с собакой все было в порядке. Спасатели сначала доставили животное с места происшествия в штаб спасательной команды, после чего последовал призыв к владельцу животного прийти за ним, но никто не отреагировал. Тогда собаку отвезли в приют для животных. Колодец закрыли специальной крышкой и обмотали территорию вокруг него защитной лентой. Местные власти были проинформированы о происшествии и об опасном колодце.
Вечером в пятницу (около 21.00) спасателям поступил вызов в деревню Вайату в волости Кадрина, где в жилом доме было задымление, при этом подавали сигналы дымовой датчик и датчик угарного газа. Пожилая женщина попыталась развести огонь в печке, но из нее повалил дым прямо в квартиру. Сотрудники Скорой помощи проверили здоровье женщины; в госпитализации она не нуждалась. Помещения проветрили; также были проверены остальные квартиры в доме, где никакой опасности не было.