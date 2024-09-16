Спасение упавшей в глубокий колодец собаки потребовало масштабной операции

Спасатели извлекли собаку на поверхность с глубины около четырех метров; с собакой все было в порядке. Спасатели сначала доставили животное с места происшествия в штаб спасательной команды, после чего последовал призыв к владельцу животного прийти за ним, но никто не отреагировал. Тогда собаку отвезли в приют для животных. Колодец закрыли специальной крышкой и обмотали территорию вокруг него защитной лентой. Местные власти были проинформированы о происшествии и об опасном колодце.