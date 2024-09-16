Эстонские лыжницы завоевали на чемпионате мира еще две медали

Гонку, завершившуюся финальным подъемом на вершину Альпе Чермис, выиграла Линн Сёмскар из Швеции со временем 56,16,9, ставшая 11-кратной чемпионкой мира по лыжероллерам. Кайди Каазику проиграла победительнице 1,8 секунды, а Кейди – 2,1 секунды.

Этот чемпионат мира оказался для Эстонии успешным: в прошлый четверг Мартин Химма завоевал бронзу в мужской гонке с совместным стартом на 15 км.

Как и серия Кубка мира по двоеборью, сезон Кубка мира по лыжным гонкам также начинается в последние выходные ноября в Рука (Финляндия). Для лыжников запланированы классическая гонка на 10 км с раздельного старта, классический спринт и гонка свободной техникой на 20 км с масс-стартом.