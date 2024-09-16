Правительство анонсировало крупное повышение платы за посещение отделений экстренной медицины и врачей-специалистов, а также удорожание рецептурных лекарств. Член парламентской комиссии по социальным делам Александр Чаплыгин (Центристская партия) пишет, что кому-то изменения могут показаться не столь существенными, однако учитывая, что значительная часть населения живет от зарплаты до зарплаты, новшества могут повлиять на потребительское поведение этих людей и в определенных ситуациях поставить их здоровье под угрозу.
АЛЕКСАНДР ЧАПЛЫГИН ⟩ Нужна помощь – плати!
По инициативе социал-демократов и, как всегда, под предлогом «заботы о здоровье нации», планируется сократить доступность для населения медицинской помощи, в том числе услуг экстренной медицины. Ведь это так утомительно и дорого, когда люди обращаются со своими проблемами в EMO. Нужна помощь - плати!
Андрес Сутть (Партия реформ) решил пойти еще дальше и заигрывает с идеей частного медицинского страхования. Почему бы не ввести услугу частных больниц и платной скорой помощи, ориентированную на максимизацию прибыли? Соединенные Штаты - яркий пример того, как ориентированная на прибыль медицинская система оборачивается астрономическими счетами за лечение и невероятными ценами на лекарства. Тогда у многих не останется другого выбора, кроме как обращаться к альтернативной медицине, которая будет более щадящей для кошелька.
Нагрузка на семейных врачей увеличится
Я несколько утрирую, однако сигнал, который посылают социал-демократы своим «душевным» отношением к пенсионерам и малообеспеченным, именно такой. Ради экономии 15 млн евро они ставят под удар самых уязвимых. Дефицит государственного бюджета Эстонии достиг в мае 659 млн евро, и лишение людей доступной медицинской помощи эту ситуацию не исправит. Решение нужно искать во введении налога на прибыль банков, который принести в казну порядка 500 млн евро в год.
Повышение платы за визиты к врачам-специалистам и в ЕМО в четыре раза, с пяти до 20 евро, кому-то может показаться не столь значительным, однако, учитывая, что четверть населения живет от зарплаты до зарплаты, даже 20 евро могут повлиять на их потребительское поведение. Хотим ли мы, чтобы мать (возможно, не «Мать года») в конце месяца решила не бежать в приемный покой с серьезно заболевшим ребенком, потому что на банковском счету пусто?
Повышение платы за визит может заставить людей задумываться, настолько ли их проблема серьезна, чтобы обращаться в ЕМО, или лучше сэкономить деньги и обратиться к семейному врачу. Да, возможно, это уменьшит в отделениях экстренной медицины число пациентов с легкими проблемами, но также есть риск, что люди не будут обращаться за помощью вовремя.
Если люди решат обращаться к семейным врачам вместо ЕМО, увеличится нагрузка на семейных врачей. Это также может привести к повышению спроса на амбулаторные услуги, что увеличит время ожидания и снизит общую эффективность системы здравоохранения. Особенно уязвимы будут люди с низкими доходами, которые могут откладывать посещение врача-специалиста до лучших времен. Это, в свою очередь, может привести к осложнениям и в будущем потребовать более сложного и дорогостоящего лечения.
Рецептурные лекарства подорожают
Повышение платы за визит - не единственное подорожание, которое произойдет в сфере здравоохранения. Повысятся также рецептурные сборы - с нынешних 2,5 евро до 3,5 евро, то есть, на 30%, что сильнее всего ударит по пенсионерам, многие из которых и так вынуждены выбирать между покупкой лекарств и оплатой счетов за отопление. Доступность медицинской помощи не должна ухудшаться!
В то время, когда государство пытается брать деньги там, где их и так не хватает, Больничная касса тратит средства на смену своего названия, выплачивает премии членам правления (101 000 евро), а Департамент здоровья выделяет средства на компенсации за поломку холодильного склада (при этом никто не несет ответственности за случившееся). К сожалению, такова нынешняя «Эстония в надежных руках», и эта ситуация должна измениться!