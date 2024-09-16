АЛЕКСАНДР ЧАПЛЫГИН Нужна помощь – плати!

Повышение платы за визит может заставить людей задумываться, настолько ли их проблема серьезна, чтобы обращаться в ЕМО, или лучше сэкономить деньги и обратиться к семейному врачу. Да, возможно, это уменьшит в отделениях экстренной медицины число пациентов с легкими проблемами, но также есть риск, что люди не будут обращаться за помощью вовремя.

Если люди решат обращаться к семейным врачам вместо ЕМО, увеличится нагрузка на семейных врачей. Это также может привести к повышению спроса на амбулаторные услуги, что увеличит время ожидания и снизит общую эффективность системы здравоохранения. Особенно уязвимы будут люди с низкими доходами, которые могут откладывать посещение врача-специалиста до лучших времен. Это, в свою очередь, может привести к осложнениям и в будущем потребовать более сложного и дорогостоящего лечения.

Рецептурные лекарства подорожают

Повышение платы за визит - не единственное подорожание, которое произойдет в сфере здравоохранения. Повысятся также рецептурные сборы - с нынешних 2,5 евро до 3,5 евро, то есть, на 30%, что сильнее всего ударит по пенсионерам, многие из которых и так вынуждены выбирать между покупкой лекарств и оплатой счетов за отопление. Доступность медицинской помощи не должна ухудшаться!

В то время, когда государство пытается брать деньги там, где их и так не хватает, Больничная касса тратит средства на смену своего названия, выплачивает премии членам правления (101 000 евро), а Департамент здоровья выделяет средства на компенсации за поломку холодильного склада (при этом никто не несет ответственности за случившееся). К сожалению, такова нынешняя «Эстония в надежных руках», и эта ситуация должна измениться!