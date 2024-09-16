Топ-10 офшоров: куда бегут от налогов эстонские фирмы?

С 71 лицом из различных юрисдикций с низкими налоговыми ставками связано более 32 300 эстонских компаний, что составляет 35% от всех исследованных эстонских компаний с иностранными связями.

Среди юрисдикций с низкими налоговыми ставками у изученных эстонских компаний больше всего связей с Россией, Великобританией и США.

Среди юрисдикций, с которыми связано более 100 компаний, также фигурируют Швейцария, Израиль, Кипр, Ирландия, Люксембург, Мальта, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Гонконг, Ливан, Сент-Винсент и Гренадины и Филиппины.

С международными финансовыми центрами и офшорными финансовыми центрами, определенными ОЭСР, которые, помимо агрессивного налогового планирования и уклонения от налогов, также связаны с более высоким риском злоупотребления правами юридических лиц, связано более 8000 компаний (около 9% всех компаний с иностранными связями), но среди них преобладают именно финансовые центры, а не офшорные юрисдикции.

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