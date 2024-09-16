Таллиннское Певческое поле просит у государства шестизначную сумму на поддержку

Перевод: Сергей Светлов

Ограждение за эти годы многократно ремонтировалось, но значительная его часть нуждается в замене. «Необходимо также привести в порядок бетонный фундамент и столбы ограды, а также заменить металлические конструкции забора», - отметил Урмо Саареоя, руководитель фонда Tallinna Lauluväljak.

В следующем году планируется заменить ограждение от ворот Тийги до ворот Мяэ, которое находится в самом критическом состоянии. Стоимость замены ограждения составит 297 500 евро.

Главное здание Певческого поля не оснащено современной системой охлаждения. «Из-за большого стеклянного фасада с морской стороны в солнечную погоду внутри здания быстро становится душно и жарко, что накладывает строгие ограничения на использование пространства и проведение мероприятий», - отметил Саареоя. Для установки системы охлаждения потребуется инвестировать 200 000 евро.

Помимо Министерства культуры, таллиннское Певческое поле также подало заявку на получение поддержки из бюджета города Таллинна на следующий год. 30 процентов необходимых инвестиций Певческое поле сможет покрыть за счет собственных доходов.