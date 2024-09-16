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Эстонское предприятие начнет производить в Украине ракетные комплексы, защищающие от атак дронов

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Соучредитель Frankenburg Таави Мадиберк.
Соучредитель Frankenburg Таави Мадиберк. Фото: Kuvatõmmis videost

Оборонно-промышленная компания Frankenburg расширяется на территорию Украины, чтобы наладить там производство ракетных комплексов, способных отражать дроновые атаки.

Перевод: Павел Соболев

Сергей Кошман станет генеральным директором украинского филиала компании, Frankenburg Technologies Ukraine. Кошман имеет более 15 лет опыта работы в оборонной и телекоммуникационной сферах. Совсем недавно он руководил международным сотрудничеством и партнерством в компании Brave1, кластере оборонных инноваций, управляемом правительством Украины.

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