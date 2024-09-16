На прошлой неделе в Литве вспыхнули два крупных пожара в жилых домах, причиной которых называют аккумуляторы электросамокатов. Опасность возникает, когда батареи заряжают неправильно, сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).
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В Литве электросамокаты стали причиной крупных пожаров в многоквартирных домах
«Сначала из вентиляционного отверстия пошел дым. Довольно густой дым. Я его закрыл, но затем вентиляционное отверстие в коридоре также начало выпускать дым», - вспоминает житель многоквартирного дома в Вильнюсе, где в минувшие выходные произошел пожар.
«Люди из дома напротив начали кричать, что у нас пожар, - рассказал другой житель, проживающий на пятом этаже. - Я попытался выбежать, и к тому времени в коридоре уже был дым».