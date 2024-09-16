Эстония критикует решение МВФ продолжить консультации с Россией

«МВФ в рамках консультаций по статье IV предоставляет странам-членам экспертные рекомендации высочайшего уровня по укреплению экономической политики и финансового сектора государства. Я не могу поддержать решение МВФ предлагать такие рекомендации России в то время, когда эта страна ведет незаконную агрессивную войну против Украины», - сказал Мюллер