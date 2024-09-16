Министр финансов Эстонии Юрген Лиги вместе с министрами финансов стран Балтии, Северных стран и Польши направили совместное письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда (МВФ) Кристалине Георгиевой, выразив недовольство решением МВФ продолжить консультации по экономической политике с Россией, которые были прерваны в 2022 году.
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Эстония критикует решение МВФ продолжить консультации с Россией
Президент Банка Эстонии Мадис Мюллер отметил, что как представитель Эстонии в совете акционеров МВФ полностью поддерживает письмо министров.
«МВФ в рамках консультаций по статье IV предоставляет странам-членам экспертные рекомендации высочайшего уровня по укреплению экономической политики и финансового сектора государства. Я не могу поддержать решение МВФ предлагать такие рекомендации России в то время, когда эта страна ведет незаконную агрессивную войну против Украины», - сказал Мюллер