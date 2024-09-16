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В Эстонии хотят упразднить должность государственного примирителя

Редактор: rus.postimees.ee
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Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня Министерство экономики и коммуникаций направило на согласование проект закона, согласно которому функции государственного примирителя будут переданы канцлеру юстиции.

Государственный примиритель - это независимое должностное лицо, которое помогает разрешать коллективные трудовые споры. К государственному примирителю обращаются объединения или союзы работников и работодателей, когда существует опасность нарушения трудового мира, если в ходе переговоров не удается достичь соглашения. Госпримиритель пытается помочь двум сторонам договориться.

Как утверждает министр экономики и промышленности Эркки Кельдо (Партия реформ), передача функций государственного примирителя канцлеру юстиции будет способствовать повышению качества и эффективности разрешения коллективных трудовых споров за счет более крупных возможностей канцлера права и его бюро.

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