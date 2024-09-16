В Эстонии хотят упразднить должность государственного примирителя

Государственный примиритель - это независимое должностное лицо, которое помогает разрешать коллективные трудовые споры. К государственному примирителю обращаются объединения или союзы работников и работодателей, когда существует опасность нарушения трудового мира, если в ходе переговоров не удается достичь соглашения. Госпримиритель пытается помочь двум сторонам договориться.