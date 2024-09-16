В Вируской тюрьме умер заключенный

Всего за несколько дней до этого, 10 сентября, в той же Вируской тюрьме вспыхнула драка между двумя заключенными. Администрация начала расследование, чтобы выяснить, что стало причиной конфликта.

11 сентября в Таллиннской тюрьме произошел инцидент: один из заключенных в ярости бросил тарелку с едой в раздатчика. В это же время в Тартуской тюрьме другой заключенный угрожал сотруднику, накаляя атмосферу внутри стен исправительного учреждения.

Не прошло и нескольких дней, как в Вируской тюрьме 15 сентября снова возникла драка между двумя заключенными. Что послужило причиной нового столкновения, пока остается загадкой, но администрация продолжает разбираться в обстоятельствах.