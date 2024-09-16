WSJ: Россия заработала на похищенном украинском зерне не менее миллиарда

Этот бизнес имеет широкую сеть клиентов, в которую входят ответственные за российское вторжение фирмы, а также компания, связанная с Революционной гвардией Ирана, крымский бизнесмен Ганага, который через свою компанию Agro-Fregat LLC сотрудничает с Сирией и Израилем, а также фирма, торгующая с ОАЭ.

В первой половине 2024 года россияне отправили 15 судов с 81 000 тонн пшеницы в Турцию из Мариуполя. Власти Турции сообщают, что запретили судам проходить с оккупированных украинских терминалов и сотрудничают с Киевом для блокирования незаконной торговли.

Отмечается, что точную коммерческую стоимость похищенной агропродукции определить сложно. Но, по словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрасевича, с 2022 года по меньшей мере четыре миллиона тонн зерна с оккупированной части Украины продали на международных рынках, а сумма этого составляет около 800 миллионов долларов.

Продажа награбленного помогает России справляться с экономическим давлением санкций. Таким образом похищенное в результате войны помогает финансировать эту самую войну.

Сообщается, что большинство похищенного экспортировали маленькими кораблями или по земле. Общая стоимость украденного россиянами зерна может достигать 6,4 миллиарда долларов.

Соучастие в этом имеет различные формы. По данным правительства США, тремя судами, которые экспортируют большие объемы нелегального зерна, через сеть корпоративных организаций владеет российская государственная Объединенная судостроительная корпорация, которая также производила военные корабли, с которых обстреливали Украину.