В субботу полиция задержала на германо-швейцарской границе жителя Эстонии, не уплатившего наложенный на него три года назад штраф за перевозку рецептурных препаратов, содержащих наркотические вещества. Поскольку денег на оплату штрафа у него не было и сейчас, в качестве альтернативного наказания ему придется провести за решеткой более двух месяцев.