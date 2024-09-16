Семь кандидатов бьются за пост президента Международного олимпийского комитета

В выборах будут участвовать принц Фейсал Хусейн, президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, зимбабвийская пловчиха и политик, а также двукратная олимпийская чемпионка Кристи Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта Юхан Элиаш, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, испанский спортивный деятель и деятель международного олимпийского движения Хуан Антонио Самаранч и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

Действующий президент МОК Томас Бах ранее сообщил, что не планирует избираться на новый срок. Он занимает этот пост с 2013 года.

В январе 2025 года все кандидаты в президенты МОК представят свои программы, а выборы состоятся в Греции с 18 по 21 марта в рамках заседания МОК.