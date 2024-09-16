Комитеты стран Балтии и Польши требуют укрепить границы и снизить зависимость от российского газа

Председатель КЕД литовского Сейма Жигимантас Павилёнис сообщил о таких намерениях на пресс-конференции в Сейме в понедельник.

«Миграция в нашем приграничном сегменте увеличивается почти на 190%. В настоящее время Польша принимает на себя весь удар. Мы должны помочь в знак солидарности, и у Польши есть ряд планов по укреплению этого аспекта во время ее председательства. Мы договорились подготовить совместный документ, в котором постараемся изложить наши аргументы на этот счет», - сказал парламентарий.

По его словам, Брюссель и другие страны-члены ЕС «еще не достаточно удалось убедить» в том, что растущая миграция представляет угрозу безопасности.

Как отметил Павилёнис, председатели комитетов по европейским делам также согласовали совместный документ, призванный обратить внимание на «угрожающе растущую» зависимость ЕС от российского сжиженного газа.

«С мая этого года Россия, а не Америка, является ведущим поставщиком сжиженного газа в ЕС. И хотя за последние два года ЕС построил семь новых терминалов, что из того, если они будут заполнены российским газом?» - сказал Павилёнис.

Он также обсудил более широкое использование формата председателей комитетов по европейским делам, включая Северные страны, Германию и Соединенные Штаты.

«Трансатлантические отношения будут одним из самых больших вызовов, но и расширение, текущие переговоры с Украиной, Молдовой, которые Польша постарается ускорить, представляют для нас большой общий интерес», - сказал Павилёнис.

Во встрече, организованной КЕД Сейма 15-16 сентября, участвовали президент КЕД парламента Эстонии Петер Тали, президент КЕД парламента Латвии Эдмундс Цепуритис, президент КЕД Сейма Польши Агнешка Помаска и глава КЕД Сената Польши Богдан Клих.

Встреча также предназначена для подготовки к Конференции парламентских комитетов по делам Европейского союза (COSAC), которая пройдет в Будапеште в конце октября.

Польша будет председательствовать в Совете ЕС в первой половине 2025 года.