Одна из таллиннских гимназий нашла необычный способ заработать на рояль

Перевод: Павел Соболев

По словам директора школы Мехиса Певера, подобный благотворительный концерт пройдет на школьном стадионе впервые. Помимо сбора средств на приобретение концертного рояля, мероприятие также соберет многих известных музыкантов и людей, имеющих отношение к музыке и обучавшихся в этой школе.

Так, на концерте выступят выпускники Таллиннской общей гимназии, ранее известной как Таллиннская 20-я средняя школа, и их друзья. Среди прочих выступят Иво Линна, Инга и Тоомас Лунге, Тийт и Туули Веллинг, а также школьный ансамбль Kaks Nädalat. Концертный вечер завершит выступление группы 2 Quick Start.

Директор Таллиннской общей гимназии Мехис Певер. Фото: Mihkel Maripuu

Директор школы Мехис Певер рассказал Postimees, что цель концерта - заработать деньги на покупку рояля, который уже заказан на Таллиннской фабрике роялей. По словам Певера, он не знает, чтобы какая-либо другая школа раньше организовывала подобный концерт в благотворительных целях. «Концерт на стадионе был моей идеей. Мы уже организовывали в своих стенах концерты классической музыки для сбора денег на рояль, даже имели удовольствие слушать в нашем актовом зале фортепианное исполнение ректора музыкальной академии профессора Ивари Илья».

Певер говорит, что в школе учились несколько известных музыкантов или людей, связанных с музыкой, таких как Анти Маргусте, Андрес Отс, Хейго Мирка, Прийт Пылдроос, Тарво Кралль и Алар Коткас.

Концерт на стадионе пройдет 18 сентября с 17.00 до 19.00, билет стоит 25 евро в предварительной продаже, и 30 евро - в день мероприятия и на месте проведения.