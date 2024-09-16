Бывший ведущий Би-би-си Хью Эдвардс получил полгода условно за создание непристойных изображений детей

В чем обвиняется Эдвардс

Хью Эдвардс, в прошлом один из самых известных телеведущих Би-би-си, в июле признал себя виновным по трем пунктам обвинения в создании непристойных изображений детей. Он признал наличие в телефоне 41 изображения, отправленного ему другим человеком в WhatsApp.

Среди них было семь изображений категории А (самая серьезная классификация), на двух из которых был изображен ребенок в возрасте от семи до девяти лет.

Обвинение заявило, что с декабря 2020 года Эдвардс общался по WhatsApp со взрослым мужчиной, который отправил ему 377 изображений сексуального характера, из которых 41 были непристойными изображениями детей. По закону, под изображениями могут подразумеваться как видеозаписи, так и фотографии.

Хью Эдвардс. Фото: BBC

Королевская прокурорская служба заявила, что на большинстве изображений категории А, по оценкам, были дети в возрасте от 13 до 15 лет, но в двух клипах показан ребенок в возрасте 7-9 лет. Изображения категории А содержат сцены насилия, включая сексуальные действия с проникновением.

У Эдвардса также обнаружили 12 изображений категории В, которые предполагают сексуальные действия без проникновения, и 22 фотографии категории С, которая охватывает другие непристойные изображения.

По данным Королевской прокурорской службы, создание непристойных изображений может трактоваться в законе достаточно широко и может включать их получение через социальные сети.

Кто такой Хью Эдвардс

Хью Эдвардсу 63 года, он был одним из самых известных в Британии телеведущих.

Он четыре десятилетия работал на Би-би-си, в том числе 20 лет - в новостной программе Ten O’Clock News, освещая такие ключевые моменты в жизни страны и мира, как смерть и похороны королевы Елизаветы II, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, инаугурация президента США Барака Обамы и смерть Нельсона Манделы.

Эдвардс вырос в Уэльсе, закончил Кардиффский университет и получил там звание почетного профессора журналистики.

Он считался одним из самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си с зарплатой более 400 тысяч фунтов стерлингов в год.

Эдвардс живет в Лондоне с женой и пятью детьми. В прошлом он уже говорил, что страдает от депрессии и борется с этим заболеванием.

В эфире ведущий не появлялся с июля прошлого года, когда в британских газетах появились сообщения о том, что он платил молодым людям за откровенные сексуальные снимки.

В апреле он уволился с Би-би-си по состоянию здоровья.