Бывший ведущий Би-би-си Хью Эдвардс приговорен к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года и обязательным прохождением программы для сексуальных преступников.
Бывший ведущий Би-би-си Хью Эдвардс получил полгода условно за создание непристойных изображений детей
Председательствующий на процессе судья Пол Голдспринг пришел к выводу, что преступления Эдвардса позволяют отправить его в тюрьму сроком на год. Однако, принимая во внимание смягчающие обстоятельства и раннее признание вины, приговор составил шесть месяцев условно с последующим испытательным сроком в два года.
Судья посчитал, что Эдвардс не представляет опасности для общества или детей, а немедленное лишение свободы не является необходимым, поскольку есть основания считать, что он успешно пройдет реабилитацию.
В дополнение к условному сроку Эдвардсу предстоит пройти программу реабилитации для сексуальных преступников и дальнейшие реабилитационные занятия - работа, которую контролирует Служба пробации.
Эдвардс будет включен в реестр сексуальных преступников на семь лет - это означает, что он должен сообщать полиции о своем местонахождении.
Представитель Королевской прокурорской службы (CPS) Клэр Бринтон заявила: «Доступ к непристойным изображениям детей способствует их сексуальной эксплуатации, что наносит глубокую и длительную травму жертвам. CPS и столичная полиция смогли доказать, что Эдвардс получал незаконные изображения и видео с участием детей через WhatsApp. Приговор ясно дает понять, что CPS, работая вместе с полицией, будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто стремится эксплуатировать детей, где бы это насилие ни происходило».
Адвокат Эдвардса Филип Эванс заявил, что Эдвардс хочет принести извинения и выразить сожаление за свои действия. «Он осознает отвратительную природу таких изображений и ту боль, которую причиняют тем, кто на них появляется, - сказал адвокат. - Он осознает, что предал бесценное доверие и веру стольких людей. Он знает, что причинил боль и вред своей семье и близким, которые его окружают».
В чем обвиняется Эдвардс
Хью Эдвардс, в прошлом один из самых известных телеведущих Би-би-си, в июле признал себя виновным по трем пунктам обвинения в создании непристойных изображений детей. Он признал наличие в телефоне 41 изображения, отправленного ему другим человеком в WhatsApp.
Среди них было семь изображений категории А (самая серьезная классификация), на двух из которых был изображен ребенок в возрасте от семи до девяти лет.
Обвинение заявило, что с декабря 2020 года Эдвардс общался по WhatsApp со взрослым мужчиной, который отправил ему 377 изображений сексуального характера, из которых 41 были непристойными изображениями детей. По закону, под изображениями могут подразумеваться как видеозаписи, так и фотографии.
Королевская прокурорская служба заявила, что на большинстве изображений категории А, по оценкам, были дети в возрасте от 13 до 15 лет, но в двух клипах показан ребенок в возрасте 7-9 лет. Изображения категории А содержат сцены насилия, включая сексуальные действия с проникновением.
У Эдвардса также обнаружили 12 изображений категории В, которые предполагают сексуальные действия без проникновения, и 22 фотографии категории С, которая охватывает другие непристойные изображения.
По данным Королевской прокурорской службы, создание непристойных изображений может трактоваться в законе достаточно широко и может включать их получение через социальные сети.
Кто такой Хью Эдвардс
Хью Эдвардсу 63 года, он был одним из самых известных в Британии телеведущих.
Он четыре десятилетия работал на Би-би-си, в том числе 20 лет - в новостной программе Ten O’Clock News, освещая такие ключевые моменты в жизни страны и мира, как смерть и похороны королевы Елизаветы II, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл, инаугурация президента США Барака Обамы и смерть Нельсона Манделы.
Эдвардс вырос в Уэльсе, закончил Кардиффский университет и получил там звание почетного профессора журналистики.
Он считался одним из самых высокооплачиваемых сотрудников Би-би-си с зарплатой более 400 тысяч фунтов стерлингов в год.
Эдвардс живет в Лондоне с женой и пятью детьми. В прошлом он уже говорил, что страдает от депрессии и борется с этим заболеванием.
В эфире ведущий не появлялся с июля прошлого года, когда в британских газетах появились сообщения о том, что он платил молодым людям за откровенные сексуальные снимки.
В апреле он уволился с Би-би-си по состоянию здоровья.