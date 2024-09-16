Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Hesburger выводит на рынок Эстонии еще одну сеть ресторанов

Copy
Ресторан Hesburger. Фото несет иллюстративный характер.
Ресторан Hesburger. Фото несет иллюстративный характер. Фото: Mikk Keis/Virumaa Teataja

Hesburger выходит на рынок Эстонии с новой ресторанной концепцией Döner HeseKebab & Gyros. Первый ресторан с кебабами откроется в Таллинне, в торговом центре T1, уже 24 сентября.

В новом ресторане кебабов в центре T1 будут работать десять сотрудников, а компания вложила 300 000 евро в строительство и оборудование.

«Новая концепция ресторанов с кебабами была очень хорошо воспринята в Финляндии, и это вдохновило нас выйти и на рынок Эстонии, - объяснила директор по развитию и маркетингу Hesburger Иева Сальмела. - Мы продаем кебабы с 1980-х годов, и их популярность продолжает расти», - добавила она.

«Открытый весной в T1 ресторан Hesburger показал отличные результаты, и посетители рады тому, что ассортимент заведений в торговом центре продолжает расширяться. Следующим важным шагом станет выход на рынок Эстонии HeseKebab, который откроет свой первый ресторан именно в T1. HeseKebab отлично вписывается в быстро меняющийся и динамичный центр T1, предлагая нашим гостям турецкие и греческие кулинарные впечатления с северным акцентом», - отметил директор центра T1 Тармо Хыбе.

Döner HeseKebab & Gyros - это новый ресторан, который предлагает аутентичные вкусы. Как следует из названия, здесь можно насладиться различными кебабами и гиросом.

Слово «γύρος» (гирос) на греческом языке означает «круглый» или «вращающийся». Это также относится к способу приготовления мяса для гироса - его традиционно готовят на вращающемся вертеле. Гирос - одно из самых популярных блюд в Греции и неотъемлемая часть местной культуры быстрого питания.

В новом ресторане кебабов вкусы будут дополнены не только привычным для Hesburger перечным майонезом, но и разнообразными соусами для кебабов, приготовленными по оригинальным рецептам. Все блюда Döner HeseKebab & Gyros можно будет заказать на дом или в офис через доставку, начиная с октября.

Hesburger, основанный Хейкки и Кристи Сальмела, начал свою деятельность в сфере быстрого питания в 1966 году в Наантали. Сегодня у Hesburger более 480 ресторанов в девяти странах. В странах Балтии открыто 164 ресторана, из них 52 в Эстонии. Концепция Döner HeseKebab & Gyros была запущена в прошлом году в Финляндии, где уже успешно работают три ресторана.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх