Hesburger выводит на рынок Эстонии еще одну сеть ресторанов

В новом ресторане кебабов в центре T1 будут работать десять сотрудников, а компания вложила 300 000 евро в строительство и оборудование.

«Новая концепция ресторанов с кебабами была очень хорошо воспринята в Финляндии, и это вдохновило нас выйти и на рынок Эстонии, - объяснила директор по развитию и маркетингу Hesburger Иева Сальмела. - Мы продаем кебабы с 1980-х годов, и их популярность продолжает расти», - добавила она.

«Открытый весной в T1 ресторан Hesburger показал отличные результаты, и посетители рады тому, что ассортимент заведений в торговом центре продолжает расширяться. Следующим важным шагом станет выход на рынок Эстонии HeseKebab, который откроет свой первый ресторан именно в T1. HeseKebab отлично вписывается в быстро меняющийся и динамичный центр T1, предлагая нашим гостям турецкие и греческие кулинарные впечатления с северным акцентом», - отметил директор центра T1 Тармо Хыбе.

Döner HeseKebab & Gyros - это новый ресторан, который предлагает аутентичные вкусы. Как следует из названия, здесь можно насладиться различными кебабами и гиросом.

Слово «γύρος» (гирос) на греческом языке означает «круглый» или «вращающийся». Это также относится к способу приготовления мяса для гироса - его традиционно готовят на вращающемся вертеле. Гирос - одно из самых популярных блюд в Греции и неотъемлемая часть местной культуры быстрого питания.

В новом ресторане кебабов вкусы будут дополнены не только привычным для Hesburger перечным майонезом, но и разнообразными соусами для кебабов, приготовленными по оригинальным рецептам. Все блюда Döner HeseKebab & Gyros можно будет заказать на дом или в офис через доставку, начиная с октября.

Hesburger, основанный Хейкки и Кристи Сальмела, начал свою деятельность в сфере быстрого питания в 1966 году в Наантали. Сегодня у Hesburger более 480 ресторанов в девяти странах. В странах Балтии открыто 164 ресторана, из них 52 в Эстонии. Концепция Döner HeseKebab & Gyros была запущена в прошлом году в Финляндии, где уже успешно работают три ресторана.