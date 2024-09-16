ВИДЕО Наравне со скорой помощью и полицией? Сотрудник Налогово-таможенного департамента проехал на красный свет в центре Таллинна

На разлетевшемся по соцсетям видео запечатлено, как у торгового центра Nautica водитель за рулем автомобиля Налогово-таможенного департамента (MTA) едет на красный.
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Речь идет об оперативном транспортном средстве, однако действие не было связано со срочным заданием.
«Мы подтверждаем, что случай прискорбный и не соответствует нашим ценностям. В настоящее время мы расследуем точные обстоятельства инцидента, после чего примем решение о дальнейших необходимых мерах. Соблюдение правил дорожного движения - это не только наша обязанность, но и основа культуры безопасного и образцового движения, которую мы ожидаем от наших сотрудников», - говорит пресс-секретарь MTA Карин Ульвик.