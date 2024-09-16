Кто такой Райан Рут, подозреваемый в покушении на Трампа, и как он связан с войной в Украине

По данным местного издания Greensboro News & Record, в итоге Рута арестовали без стрельбы и обвинили в ношении скрытого оружия и владении оружием массового поражения - имеется в виду полностью автоматическая винтовка.

В числе других обвинений - сопротивление полицейским при аресте, вождение с отозванными правами, владение краденым имуществом и наезд на автомобиле на пешехода.

В связи с предполагаемым покушением на Дональда Трампа сын Рута Оран заявил CNN, что совершать безумные и тем более насильственные действия совершенно не в характере его отца.

«Райан - мой отец, и у меня нет никаких комментариев, кроме характеристики его как любящего и заботливого отца и честного, трудолюбивого человека, - сказал Оран Рут. - Я не знаю, что произошло во Флориде, и надеюсь, что все просто раздули из мухи слона, потому что, из того немногого, что я слышал, сделать что-то безумное, тем более насильственное - это не похоже на человека, которого я знаю».

Рут и Украина

Как сообщает Financial Times, Райан в числе тысяч иностранных добровольцев отправился в Украину после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.