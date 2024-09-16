Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Главной угрозой на веломарафоне стали насекомые

Copy
Скорая помощь следила за опасными поворотами и спусками во время веломарафона, но, к счастью, падений было мало.
Скорая помощь следила за опасными поворотами и спусками во время веломарафона, но, к счастью, падений было мало. Фото: Sille Annuk

В воскресенье на трех основных дистанциях Тартуского веломарафона участвовало более 3500 человек, и самые быстрые установили рекорд скорости за 27 лет истории мероприятия. Несмотря на несколько падений, требовавших первой помощи, медики отметили, что работы было немного, учитывая скорость и количество участников.

Перевод: Каролийна Вертяева

Координатор медицинской службы Андрас Лаугаметс может сравнить веломарафон этого года со всеми 26 предыдущими. Он констатировал, что сложных или трудных ситуаций было не так уж и много.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх