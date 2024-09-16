В воскресенье на трех основных дистанциях Тартуского веломарафона участвовало более 3500 человек, и самые быстрые установили рекорд скорости за 27 лет истории мероприятия. Несмотря на несколько падений, требовавших первой помощи, медики отметили, что работы было немного, учитывая скорость и количество участников.
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Главной угрозой на веломарафоне стали насекомые
Перевод: Каролийна Вертяева
Координатор медицинской службы Андрас Лаугаметс может сравнить веломарафон этого года со всеми 26 предыдущими. Он констатировал, что сложных или трудных ситуаций было не так уж и много.