Суд полностью отменил штраф банку LHV

Производство RAB касалась двух эпизодов от 2022 года по мерам комплексной проверки банка и одного эпизода от января 2023 года, когда согласно решению бюро LHV Pank должен был представить, но не представил своевременное уведомление в RAB о выявлении сделки, нарушающей финансовую санкцию, и о применении финансовой санкции. Согласно решению бюро, недостатки в исполнении закона возникли по халатности.