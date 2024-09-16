Харьюский уездный суд полностью отменил штраф в размере 300 000 евро, наложенный Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) в начале мая на банк LHV, и закрыл в отношении банка LHV производство по административному правонарушению.
Суд полностью отменил штраф банку LHV
Суд установил отсутствие признаков правонарушения, сообщил банк на биржу. У RAB есть 15 дней, чтобы оспорить решение Харьюского уездного суда.
Производство RAB касалась двух эпизодов от 2022 года по мерам комплексной проверки банка и одного эпизода от января 2023 года, когда согласно решению бюро LHV Pank должен был представить, но не представил своевременное уведомление в RAB о выявлении сделки, нарушающей финансовую санкцию, и о применении финансовой санкции. Согласно решению бюро, недостатки в исполнении закона возникли по халатности.
LHV Pank заявил, что очень серьезно относится к соблюдению правил и принял все необходимые решения для выполнения обязательств по комплексной проверке, связанных с финансовыми санкциями. По поводу наказания за проступок банк обратился в суд.