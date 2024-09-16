Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

За неделю истребители НАТО восемь раз сопроводили российские самолеты

Copy
Истребители НАТО Eurofighter. Фото иллюстративное.
Истребители НАТО Eurofighter. Фото иллюстративное. Фото: Evija Trifanova/LETA

Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили восемь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.

9 сентября был идентифицирован российский самолет-разведчик Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область.

11 сентября истребители НАТО совершили полет с целью обнаружения бомбардировщиков Ту-22М3, морского патрульного самолета Ту-142, двух истребителей СУ-35С и двух истребителей СУ-30СМ.

13 сентября самолеты НАТО вновь совершили полеты для идентификации самолетов ТУ-142, СУ-30СМ и двух истребителей МИГ-31.

В тот же день истребители НАТО опознали четыре самолета, вероятно, СУ-30СМ и СУ-35.

15 сентября самолеты союзников идентифицировали три МИГ-31, а также военно-транспортный самолет Ан-72.

Большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Некоторые из них летели на материковую часть России, другие - в Калининградскую область.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх