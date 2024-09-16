Истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, на прошлой неделе совершили восемь вылетов для обнаружения и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов, сообщило в понедельник Министерство обороны.
За неделю истребители НАТО восемь раз сопроводили российские самолеты
9 сентября был идентифицирован российский самолет-разведчик Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область.
11 сентября истребители НАТО совершили полет с целью обнаружения бомбардировщиков Ту-22М3, морского патрульного самолета Ту-142, двух истребителей СУ-35С и двух истребителей СУ-30СМ.
13 сентября самолеты НАТО вновь совершили полеты для идентификации самолетов ТУ-142, СУ-30СМ и двух истребителей МИГ-31.
В тот же день истребители НАТО опознали четыре самолета, вероятно, СУ-30СМ и СУ-35.
15 сентября самолеты союзников идентифицировали три МИГ-31, а также военно-транспортный самолет Ан-72.
Большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.
Некоторые из них летели на материковую часть России, другие - в Калининградскую область.
Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.