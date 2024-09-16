За неделю истребители НАТО восемь раз сопроводили российские самолеты

9 сентября был идентифицирован российский самолет-разведчик Ил-20, летевший в международном воздушном пространстве в Калининградскую область.

11 сентября истребители НАТО совершили полет с целью обнаружения бомбардировщиков Ту-22М3, морского патрульного самолета Ту-142, двух истребителей СУ-35С и двух истребителей СУ-30СМ.

13 сентября самолеты НАТО вновь совершили полеты для идентификации самолетов ТУ-142, СУ-30СМ и двух истребителей МИГ-31.

В тот же день истребители НАТО опознали четыре самолета, вероятно, СУ-30СМ и СУ-35.

15 сентября самолеты союзников идентифицировали три МИГ-31, а также военно-транспортный самолет Ан-72.

Большинство этих самолетов летели без планов полетов, с отключенными радиолокационными транспондерами и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами.

Некоторые из них летели на материковую часть России, другие - в Калининградскую область.

Миссия воздушной полиции Альянса в странах Балтии осуществляется из Литвы и временно из Латвии, пока на эстонской авиабазе ведутся ремонтные работы.