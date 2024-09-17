Узнайте, в каком уезде Эстонии живут самые активные интернет-пользователи. Что им нужно в сети?

В Эстонии интернетом пользуется 92,9% домохозяйств. Такие данные приводит Департамент статистики. В 2024 году значительно выросло число тех, кто сидит в соцсетях.
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«Всего интернетом пользуется 544 800 домохозяйств, т. е. 92,9% домохозяйств Эстонии», - уточнила аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк.
Интересно, что наибольшая доля пользователей интернета в 2024 году отмечалась в Рапласком уезде (95,4% всего населения уезда). В Тартуском уезде доля пользователей интернета составила 93,9%, в Харьюском - 93,4% и в Пярнуском - 93,4%. Меньше всего пользователей интернета в этом году было в Выруском уезде (85,5%).