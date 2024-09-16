Министерство: поступление налогов в государственный бюджет увеличилось

По данным Министерства финансов, за первые семь месяцев этого года поступления по социальному налогу выросли на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом. На поступления подоходного налога с физических лиц в государственный бюджет повлияли налоговые возвраты в первой половине года, а также продолжающийся рост доходов населения, выходящих за пределы необлагаемого дохода.