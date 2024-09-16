Тартуская полиция взяла под контроль распространение опасного наркотика, вызвавшего волну передозировок в Таллинне

За прошедшее лето в клинике Тарту было зарегистрировано восемь случаев наркотических отравлений, требующих неотложной помощи, в то время как в прошлом году их было семь, в 2022 году - три, а в 2021 году - два. Случаев с более легкими отравлениями, когда пациента оставляют на месте, вероятно, больше.

Покс подтвердил, что в этом году ни один пациент с передозировкой в Тарту не умер. «При своевременной медицинской помощи большинство пациентов с передозировкой удается спасти», - добавил он.

Полиция отмечает, что наиболее распространенными наркотиками в Тартумаа остаются каннабис, кокаин, амфетамин, MDMA и оксикодон.

Стивен Ильвес подчеркнул, что не только полиция, но и общественность может помочь в борьбе с распространением наркотиков. Если у кого-либо есть информация о подозрительной деятельности, полиция просит сообщать об этом по адресу louna.narkovihje@politsei.ee.

Около сотни потребителей инъекционных наркотиков

Руководитель направления по наркотикам Института развития здоровья Кэтри Абель-Олло, заявила, что в сточных водах Тарту в третьем квартале этого года следов нитазена обнаружено не было. Однако нитазен был найден в использованных шприцах, исследованных летом 2024 года. В Тарту около ста человек могут употреблять этот наркотик инъекционно.

Абель-Олло также отметила, что амфетамин и метамфетамин остаются самыми распространенными веществами, обнаруженными в шприцах в Тарту.

За последние несколько лет число смертей, связанных с наркотиками, в Эстонии снова снизилось. Фото: Tervise arengu instituut