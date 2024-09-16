За последние несколько лет на рынке наркотиков Эстонии стал распространяться чрезвычайно опасный препарат изотонитазен, известный как нитазен. В Таллинне его распространение привело к трехкратному увеличению числа передозировок.
Тартуская полиция взяла под контроль распространение опасного наркотика, вызвавшего волну передозировок в Таллинне
Перевод: Каролийна Вертяева
Обычно в Таллинне скорая помощь выезжает к одному или двум пострадавшим от передозировки в день, но в августе, в один из пиковых дней, помощь потребовалась сразу 15 людям, сообщило издание Delfi.
В Тарту, по словам руководителя Службы по борьбе с организованной преступностью Южной префектуры Стивена Ильвеса, ситуация значительно лучше. «После масштабных полицейских операций и арестов распространителей, нитазен практически не оказывает влияния на регион Тарту и Йыгевамаа», - отметил он.
Однако он подчеркнул, что это не означает полного исчезновения наркотика. «Нитазен настолько сильнодействующий, что малейшая ошибка в дозировке может привести к смертельному исходу», - рассказал Ильвес о рисках, связанных с этим веществом.
Появление нитазена на рынке стало сигналом тревоги для полиции, которая немедленно нацелилась на задержание продавцов этого опасного наркотика и предотвращение его распространения.
Тем не менее, Ильвес признал, что доступ к наркотикам стал легче, особенно среди молодежи, что связано с использованием зашифрованных приложений для общения, таких как Telegram.
Ситуация в столице куда сложнее
Врач отделения экстренной медицины клиники Тартуского университета Сандер Покс, также отметил, что употребление наркотиков увеличивается с каждым годом. «Мы видим, что потребление наркотических веществ, включая случаи отравления, продолжает расти, хотя в Южной Эстонии обращений в отделение неотложной помощи по поводу передозировок значительно меньше, чем в Таллинне», - сообщил он.
За прошедшее лето в клинике Тарту было зарегистрировано восемь случаев наркотических отравлений, требующих неотложной помощи, в то время как в прошлом году их было семь, в 2022 году - три, а в 2021 году - два. Случаев с более легкими отравлениями, когда пациента оставляют на месте, вероятно, больше.
Покс подтвердил, что в этом году ни один пациент с передозировкой в Тарту не умер. «При своевременной медицинской помощи большинство пациентов с передозировкой удается спасти», - добавил он.
Полиция отмечает, что наиболее распространенными наркотиками в Тартумаа остаются каннабис, кокаин, амфетамин, MDMA и оксикодон.
Стивен Ильвес подчеркнул, что не только полиция, но и общественность может помочь в борьбе с распространением наркотиков. Если у кого-либо есть информация о подозрительной деятельности, полиция просит сообщать об этом по адресу louna.narkovihje@politsei.ee.
Около сотни потребителей инъекционных наркотиков
Руководитель направления по наркотикам Института развития здоровья Кэтри Абель-Олло, заявила, что в сточных водах Тарту в третьем квартале этого года следов нитазена обнаружено не было. Однако нитазен был найден в использованных шприцах, исследованных летом 2024 года. В Тарту около ста человек могут употреблять этот наркотик инъекционно.
Абель-Олло также отметила, что амфетамин и метамфетамин остаются самыми распространенными веществами, обнаруженными в шприцах в Тарту.