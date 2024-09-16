Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Как слабый экономический рост Китая помогает эстонским автовладельцам

Copy
Цены на топливо в воскресенье на заправке Krooningu в Хийу.
Цены на топливо в воскресенье на заправке Krooningu в Хийу. Фото: Erakogu

Цены на автомобильное топливо снизились в сентябре до довоенного уровня из-за сокращения спроса в Китае. Благодаря этому в воскресенье на эстонских заправках можно было наблюдать цены, которые последний раз видели в декабре 2021 года.

Перевод: Сергей Светлов

Цена на нефть марки Brent за последние пару недель стабильно держится на уровне около 70 долларов за баррель. Цена на дизельное топливо на мировом рынке также упала до уровня декабря 2021 года и теперь составляет менее 640 долларов за тонну. Всего за месяц стоимость снизилась примерно на шестую часть. На эстонских заправках в воскресенье цена дизельного топлива местами упала до 1,333 евро за литр, а бензин марки 95 продавался по 1,499 евро за литр.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх