Как слабый экономический рост Китая помогает эстонским автовладельцам

Цена на нефть марки Brent за последние пару недель стабильно держится на уровне около 70 долларов за баррель. Цена на дизельное топливо на мировом рынке также упала до уровня декабря 2021 года и теперь составляет менее 640 долларов за тонну. Всего за месяц стоимость снизилась примерно на шестую часть. На эстонских заправках в воскресенье цена дизельного топлива местами упала до 1,333 евро за литр, а бензин марки 95 продавался по 1,499 евро за литр.