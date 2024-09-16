В Финляндии троих мужчин подозревают в терроризме: один из них прибыл в страну из РФ и заявил, что там его пытали

По оценкам ЦКП, мужчины участвовали в деятельности международной террористической группировки Исламское государство (ИГ). Совершенные ими преступления предположительно произошли в Хельсинки в период с 1 января 2023 по 10 июня 2024.

Мужчины 1985, 1987 и 1990 годов рождения были заключены под арест в пятницу, 13 сентября.

Петтери Коухиа, адвокат 39-летнего мужчины, с которым связался журналист Yle, отказался комментировать детали расследования.

ЦКП: Арест связан с деятельностью ИГ

Ведущий следствие Микко Салминен из ЦКП сообщил Yle, что подозреваемые были задержаны в Хельсинки 10 сентября. ЦКП вышла на их след благодаря работе Полиции безопасности Supo.

«Мы подозреваем, что речь идет об участии в деятельности радикальной исламистской международной группировки ИГ», - заявил Салминен.

По словам следователя, подозреваемые не являются финскими гражданами, однако они проживают в Финляндии.

«В ходе следствия не было выявлено террористической угрозы непосредственно для Финляндии», - заявил Салминен.

39-летний подозреваемый сообщает о пытках в России

Из судебных постановлений становится ясно, что 39-летний подозреваемый ранее сообщал властям о том, что в РФ его подвергли пыткам.

По словам мужчины, у него возникли проблемы с российскими властями из-за того, что он родился на Кавказе. Как он утверждает, именно из-за этого в 2010 году он был похищен и подвергнут издевательствам в России. Он освободился в 2011-м и попал в Финляндию годом позже.

В 2017 году против него было возбуждено дело по подозрению в подделке документов. Мужчина пытался получить права в Финляндии и приложил к заявлению российские права, которые финские власти сочли подделкой. Прокурор решил возбудить дело, однако в суде оно развалилось и обвинения были сняты.

Трое подозреваемых не имеют криминальной истории в Финляндии.