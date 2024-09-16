В Финском заливе увеличилось количество сбоев в работе GPS

В прошлом месяце Yle сообщало, что летом в этом районе было зафиксировано десятки случаев глушения GPS-сигналов. Теперь береговая охрана заявила, что в начале сентября таких инцидентов стало еще больше.

«Ситуация с радиопомехами в сухопутных и морских районах Финляндии является исключительной», - заявил сегодня генеральный директор управления транспорта и связи Яркко Сааримяки.

Транспортное ведомство отметило, что осенью GPS становится гораздо более важным инструментом для судоходства, так как вечера становятся темнее, а на море появляется больше туманов.

Власти подозревают, что за глушением GPS-сигналов стоит Россия. Управление транспорта и связи призывает всех моряков сообщать о любых случаях электронных помех.

Хотя на малых судах широко используются системы электронной навигации, управление подчеркивает, что они не заменяют хороших навыков навигации в непредвиденных ситуациях. Также напомнили, что на борту всегда должны быть актуальные морские карты.

Ранее в этом году управление сообщило, что количество сбоев в работе GPS увеличилось в пять раз в 2023 году. В прошлом месяце один из инцидентов помешал авиасообщению в аэропорту Йоэнсуу.