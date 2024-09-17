В чем смысл обвинений сторонников Навального в адрес Ходорковского и его партнеров, почему войну в Украине нельзя останавливать сейчас и кому выгодно убеждать мир, что Ельцин сам выбрал Путина своим преемником. Об этом мы поговорили с журналистом Евгением Киселевым.

Евгений Киселев много лет работал в России. Был одним из самых узнаваемых тележурналистов. В 2008-2022 годах жил и работал в Украине. Сегодня многоопытный журналист ведет свой YouTube-канал, который смотрят более 400 тысяч подписчиков, он входит в самые заметные структуры антипутинской оппозиции. Rus.Postimees обсудил с коллегой некоторые громкие сюжеты сентября 2024 года, заглянув в наше общее прошлое в попытке предугадать будущее.