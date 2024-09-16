Латвийские тюрьмы под ударом: запрещенные вещи позволяют заключенным организовывать преступления

Проблема использования мобильных телефонов в тюрьмах вновь оказалась в центре внимания из-за дела о поджоге Музея оккупации, который был организован прямо из-за тюремных стен, сообщила программа TV3 Ziņas.

Суд начал рассматривать это уголовное дело в этом месяце. Инцидент произошел в конце февраля, когда по плану, разработанному в Даугавгривской тюрьме, злоумышленник поджег музей.

Согласно обвинению, организатор, находясь в тюрьме, позвонил знакомому и убедил его найти исполнителя, который за определенную плату разобьет окно музея и бросит внутрь бутылку с зажигательной смесью. Задача была успешно выполнена.

В августе журналисты TV3 Ziņas обратились к тюремной администрации с вопросом: как заключенные умудряются организовывать преступления прямо из-за решетки? Но вместо личного интервью они получили только электронное письмо, в котором отмечалось, что проблема незаконного ввоза мобильных телефонов актуальна не только для Латвии, но и для всей Европы.

«Одна из главных причин проникновения телефонов в тюрьмы - устаревшая инфраструктура. Многие тюрьмы расположены в городских центрах, рядом с жилыми и промышленными зданиями, что упрощает передачу запрещенных предметов», - пояснила администрация.

Тюремная служба также сообщила, что мобильные телефоны чаще всего передают, перебрасывая через заборы или даже стреляя ими с улицы. Родственники и знакомые заключенных пытаются спрятать устройства в посылках или передать их на свиданиях.

Летом тюремные сотрудники провели серию проверок и изъяли 148 запрещенных предметов и веществ. Все подозреваемые и конфискованные предметы были переданы Государственной полиции для дальнейшего расследования.

Каждый день сотрудники тюрьмы тщательно проверяют всех, кто входит и выходит из тюремных стен. Заключенных и их камеры регулярно обыскивают, а все посылки проходят строгий контроль. Однако, несмотря на эти меры, проблема по-прежнему остается острой.