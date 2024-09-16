Тартуский университет выпустил брошюру для родителей: как можно помочь детям в изучении эстонского языка?

Об этом BNS сообщила пресс-служба городской управы Тарту, отметив, что основная цель брошюры - в понятной и простой форме познакомить родителей с природой многоязычия, с тем, как ребенок учит языки, как происходит обучение на другом языке и как родители могут наилучшим образом поддержать ребенка, обучающегося на эстонском языке, а также с тем, почему необходимо знать эстонский язык в Эстонии.

Автор справочника - профессор эстонского языка Тартуского университета и научный сотрудник Академии наук Эстонии Клаас-Ланг - опирается на свой опыт исследователя и преподавателя, а также на личный опыт взросления в многоязычной семье и опыт изучения другого языка своими детьми. Это придает пособию как академическое, так и практическое измерение, отмечается в пресс-релизе.

Пособие издано на нескольких языках, что дает читателям возможность сравнить тексты на русском и эстонском, а также на украинском и эстонском языках, чтобы родители могли эффективнее поддержать развитие эстонского языка своих детей.

В качестве дополнительных материалов в справочник включены рассказы учащихся и родителей об эффективности раннего обучения языку, изучении другого языка, поддержке многоязычного развития в семье и необходимости владения эстонским языком. Эти истории дают практическое представление о различных аспектах и возможностях изучения языка.

Брошюра выпущена издательством Тартуского университета и распространяется в школах и детских садах Тарту в период перехода на эстонский язык обучения.

Составление и издание книги было совместным проектом Тартуского университета, города Тарту и Академии наук Эстонии.