Серийный насильник сможет скоро выйти на свободу

В понедельник Казикс присутствовал в суде, где обсуждали возможность наблюдения за ним после освобождения. Прокуратура настаивала, что контроль над его поведением после выхода на свободу необходим, однако суд не согласился с этим. Это значит, что после выхода из тюрьмы Казикс не будет находиться под наблюдением.