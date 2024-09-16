Приговоренный к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления серийный насильник Гунтарс Казикс выйдет из тюрьмы в ноябре, сообщает передача Reporter на Kanal 2.
Серийный насильник сможет скоро выйти на свободу
В понедельник Казикс присутствовал в суде, где обсуждали возможность наблюдения за ним после освобождения. Прокуратура настаивала, что контроль над его поведением после выхода на свободу необходим, однако суд не согласился с этим. Это значит, что после выхода из тюрьмы Казикс не будет находиться под наблюдением.
Осенью 2010 года суд признал Казикса виновным в изнасиловании четырех молодых девушек, голосовавших в одиночку на автомагистралях Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. К тому времени Казикс, родом из Пярну, переехал из южной Эстонии в Таллинн.
Позже мужчину также обвинили в убийстве пропавшей 17-летней девушки, однако в 2013 году суд оправдал его за отсутствием улик.