Пн, 16.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Серийный насильник сможет скоро выйти на свободу

Copy
Гунтарс Казикс отбывает 15-летнее наказание за изнасилование четырех девушек.
Гунтарс Казикс отбывает 15-летнее наказание за изнасилование четырех девушек. Фото: Маргус Ансу

Приговоренный к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления серийный насильник Гунтарс Казикс выйдет из тюрьмы в ноябре, сообщает передача Reporter на Kanal 2.

В понедельник Казикс присутствовал в суде, где обсуждали возможность наблюдения за ним после освобождения. Прокуратура настаивала, что контроль над его поведением после выхода на свободу необходим, однако суд не согласился с этим. Это значит, что после выхода из тюрьмы Казикс не будет находиться под наблюдением.

Осенью 2010 года суд признал Казикса виновным в изнасиловании четырех молодых девушек, голосовавших в одиночку на автомагистралях Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. К тому времени Казикс, родом из Пярну, переехал из южной Эстонии в Таллинн.

Позже мужчину также обвинили в убийстве пропавшей 17-летней девушки, однако в 2013 году суд оправдал его за отсутствием улик.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх