В субботу вечером в Тапа произошла массовая драка между британскими и французскими солдатами, служащими в рамках союзных сил НАТО. По словам очевидцев, все началось с местных девушек, которым военные предлагали напитки. Атмосфера была дружелюбной, но в какой-то момент ситуация накалилась, и солдаты пустили в ход кулаки, пытаясь разобраться в любовных разногласиях.
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Любовный треугольник в Тапа: союзные солдаты устроили драку из-за местных девушек
Перевод: Каролийна Вертяева
Возле ресторана Roger Resto, расположенного в центре Тапа, около 20:00 собралось множество военных полицейских. Им помогали два патруля Полиции и пограничной службы Эстонии. Один из местных жителей, который находился в баре, рассказал, что заведение было переполнено, и, казалось, все ладили друг с другом. Но внезапно все переросло в беспорядки. «Видимо, солдаты не смогли поделить местных девушек, поэтому и началась драка», - сказал посетитель бара, пожелавший остаться анонимным.