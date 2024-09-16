Любовный треугольник в Тапа: союзные солдаты устроили драку из-за местных девушек

Возле ресторана Roger Resto, расположенного в центре Тапа, около 20:00 собралось множество военных полицейских. Им помогали два патруля Полиции и пограничной службы Эстонии. Один из местных жителей, который находился в баре, рассказал, что заведение было переполнено, и, казалось, все ладили друг с другом. Но внезапно все переросло в беспорядки. «Видимо, солдаты не смогли поделить местных девушек, поэтому и началась драка», - сказал посетитель бара, пожелавший остаться анонимным.