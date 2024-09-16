Германия возвращает пограничные проверки: ответ на миграцию и угрозу преступности

«Мы предпринимаем такие меры, которые позволят нам действовать гибко, в зависимости от времени и места. Проверки не будут одинаково интенсивными сразу на всех пунктах в одно и то же время. Помимо пограничного контроля, другие меры будут действовать в приграничной полосе глубиной 30 км. От нас и не ждут, что мы будем успевать везде, но с сегодняшнего дня контроль так или иначе будет осуществляться вдоль всей границы», - сказал представитель федеральной полиции Аахена Рихард Кёстер.