В Латвии дифтерия унесла жизнь четырехлетнего мальчика

Служба новостей Латвийского телевидения (LTV) передает, что врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.

Врачи Детской клинической больницы пока воздерживаются от комментариев, но обещают предоставить подробную информацию в течение недели.

В больнице напоминают, что вакцинация от дифтерии начинается в младенчестве. Первая доза вакцины вводится до одного года, затем еще несколько доз до подросткового возраста. После этого, каждые десять лет требуется ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет.

Больница подчеркивает важность своевременной вакцинации. Если ребенка не доставить к врачу в первые три дня после появления симптомов, даже высокие дозы иммуноглобулина могут не спасти его жизнь. Это еще раз подчеркивает смертельную опасность дифтерии.

Особенно уязвимы к этой инфекции младенцы, поэтому больница настоятельно рекомендует беременным женщинам проходить вакцинацию и защитить своих детей.

На данный момент диагноз «дифтерия» был поставлен трем детям и одному взрослому, все случаи связаны между собой. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Почему дифтерия вернулась?

Латвия долгое время оставалась свободной от дифтерии благодаря высокому уровню вакцинации, однако в последние годы ситуация изменилась. Как объясняет Детская клиническая больница, из-за роста числа непривитых людей, в том числе детей, которые не получили вакцины из-за пандемии или убеждений родителей, страна столкнулась с локальной вспышкой дифтерии.