Несмотря на усилия врачей, в понедельник, 16 сентября, в реанимации Детской клинической университетской больницы (BKUS) скончался четырехлетний мальчик из Видземе, заразившийся дифтерией, сообщает новостной портал RUS.TVNET.
В Латвии дифтерия унесла жизнь четырехлетнего мальчика
Служба новостей Латвийского телевидения (LTV) передает, что врачи больше недели боролись за жизнь маленького пациента. Мальчик не был привит от дифтерии.
Врачи Детской клинической больницы пока воздерживаются от комментариев, но обещают предоставить подробную информацию в течение недели.
В больнице напоминают, что вакцинация от дифтерии начинается в младенчестве. Первая доза вакцины вводится до одного года, затем еще несколько доз до подросткового возраста. После этого, каждые десять лет требуется ревакцинация, чтобы поддерживать иммунитет.
Больница подчеркивает важность своевременной вакцинации. Если ребенка не доставить к врачу в первые три дня после появления симптомов, даже высокие дозы иммуноглобулина могут не спасти его жизнь. Это еще раз подчеркивает смертельную опасность дифтерии.
Особенно уязвимы к этой инфекции младенцы, поэтому больница настоятельно рекомендует беременным женщинам проходить вакцинацию и защитить своих детей.
На данный момент диагноз «дифтерия» был поставлен трем детям и одному взрослому, все случаи связаны между собой. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Почему дифтерия вернулась?
Латвия долгое время оставалась свободной от дифтерии благодаря высокому уровню вакцинации, однако в последние годы ситуация изменилась. Как объясняет Детская клиническая больница, из-за роста числа непривитых людей, в том числе детей, которые не получили вакцины из-за пандемии или убеждений родителей, страна столкнулась с локальной вспышкой дифтерии.
По словам главы центра семейной вакцинации Даце Завадска, болезнь могла быть завезена путешественниками из других стран, или возбудитель уже циркулировал в Латвии, но его встретили невакцинированные люди. Она также отмечает, что заболевшие дети посещали детские сады и школы, что увеличивает риск дальнейшего распространения инфекции.
Несмотря на то, что уровень вакцинации в Латвии остается высоким, многие взрослые забывают, что им требуется ревакцинация каждые десять лет.
В Центре инфекционных заболеваний отметили, что в последнее время число желающих получить прививку выросло: ежедневно на повторную вакцинацию записываются около 30 человек, чего ранее не наблюдалось.
Что нужно знать о дифтерии?
Дифтерия - это опасное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем или через раны. Инкубационный период составляет от двух до десяти дней.
Первые симптомы могут включать слабость, боль в горле и высокую температуру. Если не начать лечение вовремя, болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как воспаление сердца или поражение нервной системы.
В Латвии с 2007 по 2023 год было зарегистрировано 122 случая дифтерии, десять из которых закончились летальным исходом.
Специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать необходимость вакцинации и при первых симптомах болезни немедленно обращаться к врачу.