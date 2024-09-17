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В Таллинне съехавший с дороги автомобиль снес забор дома и электрощит: водитель скрылся с места происшествия

Редактор: rus.postimees.ee
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Поздно вечером в понедельник на бульваре Вабадузе в Таллинне произошло серьезное ДТП. Движение на месте аварии было нарушено.

В 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что возле начальной школы Рахумяэ на бульваре Вабадузе в Нымме с дороги съехал автомобиль.

По предварительным данным, машина ехала со скоростью, превышающей допустимую, и врезалась в дерево, дорожный знак, забор и электрощит. Водитель покинул место происшествия.

Скорая помощь доставила двух пассажиров в больницу для осмотра.

Движение в направлении центра города было сильно затруднено.

Все обстоятельства аварии выясняются.

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