В понедельник вечером, 16 сентября, в центре Таллинна произошла поножовщина.
В центре Таллинна на 18-летнюю девушку напали с ножом
В 20:40 в полицию поступило сообщение, что в саду Канути в Кесклинне между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого на 18-летнюю девушку напали с ножом.
Полицейские оказали пострадавшей первую помощь, и она была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
На данный момент полиция активно разыскивает других участников конфликта и работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.