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В центре Таллинна на 18-летнюю девушку напали с ножом

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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В понедельник вечером, 16 сентября, в центре Таллинна произошла поножовщина.

В 20:40 в полицию поступило сообщение, что в саду Канути в Кесклинне между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого на 18-летнюю девушку напали с ножом.

Полицейские оказали пострадавшей первую помощь, и она была доставлена в больницу на машине скорой помощи.

На данный момент полиция активно разыскивает других участников конфликта и работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.

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