За последнюю неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 15 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 33 938 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 23 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.