В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 183 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.
За последнюю неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 15 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 33 938 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 23 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.