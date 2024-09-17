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За последнюю неделю временную защиту в Эстонии запросили почти 200 украинских беженцев

Редактор: rus.postimees.ee
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: DANIEL MIHAILESCU

В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 183 военных беженца из Украины, пишет Rus.ERR.

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств выросло на 3,4%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 15 сентября в Эстонии временная защита распространяется на 33 938 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 23 гражданина Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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