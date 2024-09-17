Борющемуся со злокачественной опухолью футболисту ампутировали ногу

Арсланогуллари, который продолжает бороться с болезнью, надеется на помощь футбольных фанатов. Медицинские расходы и новые условия жизни стоят дорого. Его семья потратила много денег на различные процедуры. Поэтому их близкий друг начал кампанию по сбору средств, в ходе которой сумели набрать более 70 000 евро.

«За свою жизнь я преодолел множество препятствий. Теперь я всеми силами борюсь с болезнью. Благодарю всех, кто мне помог», - сказал футболист.

Berkin braucht uns, Unioner ❤️‍🩹



Berkin Arslanogullari kämpft aktuell gegen Knochenkrebs – hier könnt ihr ihn und seine Familie unterstützen.#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 16, 2024

«Унион» опубликовал в социальных сетях пост с призывом оказать финансовую поддержку Арсланогуллари. «В настоящее время Беркин борется с опухолью кости. Ему нужна наша помощь», - написала команда.