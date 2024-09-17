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Борющемуся со злокачественной опухолью футболисту ампутировали ногу

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Беркин Арслангуллари (в центре) со своей семьей.
Беркин Арслангуллари (в центре) со своей семьей. Фото: Nico Pellatz / gofundme.com

У 19-летнего голкипера берлинского «Униона» Беркина Арсланогуллари диагностировали опухоль кости. Несмотря на химиотерапию, врачам пришлось ампутировать футболисту левую ногу, чтобы остановить распространение болезни.

Арсланогуллари, который продолжает бороться с болезнью, надеется на помощь футбольных фанатов. Медицинские расходы и новые условия жизни стоят дорого. Его семья потратила много денег на различные процедуры. Поэтому их близкий друг начал кампанию по сбору средств, в ходе которой сумели набрать более 70 000 евро.

«За свою жизнь я преодолел множество препятствий. Теперь я всеми силами борюсь с болезнью. Благодарю всех, кто мне помог», - сказал футболист.

«Унион» опубликовал в социальных сетях пост с призывом оказать финансовую поддержку Арсланогуллари. «В настоящее время Беркин борется с опухолью кости. Ему нужна наша помощь», - написала команда.

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