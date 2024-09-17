У 19-летнего голкипера берлинского «Униона» Беркина Арсланогуллари диагностировали опухоль кости. Несмотря на химиотерапию, врачам пришлось ампутировать футболисту левую ногу, чтобы остановить распространение болезни.
Борющемуся со злокачественной опухолью футболисту ампутировали ногу
Арсланогуллари, который продолжает бороться с болезнью, надеется на помощь футбольных фанатов. Медицинские расходы и новые условия жизни стоят дорого. Его семья потратила много денег на различные процедуры. Поэтому их близкий друг начал кампанию по сбору средств, в ходе которой сумели набрать более 70 000 евро.
«За свою жизнь я преодолел множество препятствий. Теперь я всеми силами борюсь с болезнью. Благодарю всех, кто мне помог», - сказал футболист.
Berkin braucht uns, Unioner ❤️🩹— 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 16, 2024
Berkin Arslanogullari kämpft aktuell gegen Knochenkrebs – hier könnt ihr ihn und seine Familie unterstützen.#fcunion
«Унион» опубликовал в социальных сетях пост с призывом оказать финансовую поддержку Арсланогуллари. «В настоящее время Беркин борется с опухолью кости. Ему нужна наша помощь», - написала команда.