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В парке Паэ готовится сюрприз для любителей спорта

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Участники забега в парке Паэ (Ласнамяэ), иллюстративное фото.
Участники забега в парке Паэ (Ласнамяэ), иллюстративное фото. Фото: Управа Ласнамяэ

На этой неделе начнутся долгожданные работы по обновлению тропы здоровья в парке Паэ, в ходе которых имеющееся покрытие из древесной крошки будет заменено на новое.

Обновление тропы здоровья обойдется примерно в 15 000 евро и должно быть завершено не позднее конца следующей недели.

В парке Паэ имеются две основные тропы: асфальтированная дорожка длиной 1,8 км и тропа с мягким покрытием длиной 1,9 км, подходящая для бега, пеших прогулок и скандинавской ходьбы. По всей длине дорожек работает освещение, что позволяет безопасно передвигаться даже в темное время суток.

В зимний период тропа здоровья в парке Паэ может быть использована как лыжная трасса, а для семей с детьми есть горка для катания на санках.

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