В Брюсселе прошла многотысячная акция против закрытия завода Audi

Полиция сообщила о 5500 участниках, по оценке профсоюзов, на улицы вышло свыше 10 000 человек. Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил, что может свернуть производство своей дочерней компании Audi в Бельгии. По сообщению издания The Brussels Times, на прошлой неделе в Audi подтвердили, что долгосрочное производство в Брюсселе больше не планируется.

«Наша жизнь - не конвейер», - написано на плакате одного из работников завода, принявшего участие в акции.

«Через несколько недель мы останемся без работы, без денег и перспектив», - объяснил сотрудник Audi, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с агентством AFP.

В свою очередь представители профсоюзов раскритиковали не только руководство концерна, но и власти Евросоюза, призвав инвестировать миллиарды евро в промышленность ЕС.