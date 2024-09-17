Опрос: большинство жителей Эстонии поддерживают сохранение «налогового горба» только при одном условии

Людей спрашивали: «Вы поддерживаете сохранение так называемого "налогового горба", чтобы избежать новых налогов? Отмена «налогового горба» сократит налоговой поступления государства на 500 млн евро. Поддерживаете ли вы идею отмены повышения налогов, чтобы избежать налогового клина?». 27% ответили «Нет» или «Скорее нет», 53% - «Скорее да» или «Да» и 20% - «Не знаю».

За сохранение «налогового горба» выступают 63% избирателей «Отечества», 62% избирателей EKRE, 60% избирателей СДПЭ, 57% избирателей Центристской партии и 54% избирателей «Ээсти 200».

Среди сторонников Партии реформ 44% выступают за сохранение налоговой кривой, 42% - против. Это означает, что среди сторонников всех парламентских партий преобладают респонденты, которые выступают за сохранение так называемого «налогового горба», чтобы избежать введения новых налогов.

Также у участников опроса поинтересовались, поддерживают ли они направление средств, полученных за счет сохранения «налогового горба», в гособорону. 37% ответили «Нет» или «Скорее нет», 44% - «Скорее да» или «Да» и 19% - «Не знаю».

Опрос Norstat был проведен 17 сентября в онлайн-режиме среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, всего было опрошено 1000 респондентов.