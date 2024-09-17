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Депутат Рийгикогу призвал сторонников Навального, обвиняющих друга Ходорковского, доверять правоохранительным органам ЕС (1)

Обновлено 17 сентября 2024, 11:09
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Ээрик-Нийлс Кросс в студии Postimees в 2022 году.
Ээрик-Нийлс Кросс в студии Postimees в 2022 году. Фото: Postimees/Scapix Baltics

Громкий скандал с обвинениями в адрес Леонида Невзлина, друга Михаила Ходорковского, в организации нападений на сторонников покойного российского оппозиционера Алексея Навального прокомментировал спецдокладчик ПАСЕ по России, депутат Рийгикогу от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кроссь.

Генеральный докладчик ПАСЕ по российским демократическим силам Ээрик-Нийлес Кроссь опубликовал заявление по поводу нашумевшего расследования сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о нападениях на его сотрудников.

«12 сентября 2024 года находящийся в Вильнюсе штаб Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, также известного как Команда Навального) опубликовал видео, обвиняющее бывшего партнера ЮКОСа и израильского бизнесмена Леонида Невзлина в заказе нападения на Леонида Волкова. В отчете косвенно упоминался Михаил Ходорковский, основатель Российского комитета против войны», - напоминает Кроссь в своем заявлении.

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